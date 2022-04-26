Чемпіонат світу з хокею мав відбутися в Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року

Міжнародна федерація хокею IIHF заборонила проведення в Росії Чемпіонату світу з хокею. Рішення про скасування змагань прийняли під час останнього засідання Ради ІІHF, яке відбулося у вівторок, 26 квітня, у Цюріху в Швейцарії. Турнір мав відбутися в Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року.

«З огляду на безпеку та благополуччя всіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників IIHF вирішила відкликати у Росії права на проведення Чемпіонату світу з хокею 2023 року відповідно до Статуту 9 IIHF», – зазначено у повідомленні на сайті Міжнародної федерації хокею.

Альтернативне місце проведення чемпіонату світу визначать під час щорічного конгресу ІІHF 2022 року в Тампере, Фінляндія, який відбудеться під час останнього тижня Чемпіонату світу з хокею 2022 року.

У повідомленні також зазначено, що раніше було прийнято рішення забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу 2023 року серед юніорів ІІHF, який мав відбутися в Омську та Новосибірську у Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вімблдонський турнір відбудеться без російських та білоруських тенісистів. Також Росію вже позбавили права проведення чемпіонату світу з волейболу, який має відбутися у серпні-вересні. Також ФІФА та УЄФА відсторонили російські футбольні збірні та клуби від усіх турнірів під їхньою егідою. Так само в Росії забрали право проведення фіналу Ліги чемпіонів, що мав відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі. А УЄФА розірвав контракт з «Газпромом».

Нагадаємо, що у 2021 році право проведення Чемпіонату світу з хокею 2021 через питання безпеки учасників втратила Білорусь.