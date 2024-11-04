Виплати від ІКЕА в’язням, яких залучали до примусових робіт на фабриці, стануть першим випадком такої компенсації

Шведська меблева компанія IKEA виплатить 6 млн євро компенсації в’язням із колишньої комуністичної Німецької Демократичної Республіки, яких змушували збирати меблі на підприємстві. Фабрика оголосила, що добровільно перерахує гроші до нового урядового фонду з компенсацій жертвам комуністичної східнонімецької диктатури. Про це повідомив телеканал CNN в неділю, 3 листопада.

Зазначається, що розслідування про використання праці в’язнів IKEA з'явилися у шведських та німецьких ЗМІ більш як десять років тому, що змусило компанію призначити незалежне розслідування. Політичні та кримінальні в'язні в Німеччині часів Холодної війни були змушені виробляти меблі для меблевого гіганта в 1970-1980-х роках. Тогочасні представники IKEA, ймовірно, знали, що політичні в’язні використовуються як додаткова робоча сила.

У 2021 році правлячий коаліційний уряд Німеччини запропонував створити фонд допомоги постраждалим від нацизму. Парламент Німеччини проголосує за його створення найближчими тижнями, додає CNN.

Виплати від ІКЕА в’язням, яких залучали до примусових робіт на фабриці, стануть першим таким випадком. Вальтер Каднер, генеральний директор і директор з питань сталого розвитку IKEA в Німеччині, заявив, що компанія сподівається, що цей крок змусить інші компанії наслідувати його.

«Ми дали слово постраждалим, що візьмемо участь у наданні підтримки. Тому ми вітаємо створення фонду допомоги у скрутних ситуаціях і раді, що можемо виконати свою обіцянку», – сказав Вальтер Каднер.

Колишня Східна Німеччина була окупована Радянським Союзом з 1949 по 1990 рік, який встановив жорстку комуністичну державу, відому як Німецька Демократична Республіка, або НДР. Десятки тисяч ув'язнених були змушені працювати на заводах, що зробило НДР ключовим місцем для дешевої робочої сили, якою, як відомо, користувалися багато західних компаній.