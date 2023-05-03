Інспектор СІЗО отримав хабар за передачу мобільного телефона в одну з камер установи

Галицький районний суд Львова виніс вирок інспектору державної установи «Львівська установа виконання покарань №19» (Львівський СІЗО), уродженцю села Куткір Золочівського району Віталію Брєліку за хабарництво. Працівник СІЗО отримав хабар 150 грн за передачу мобільного телефона ув’язненому в одну з камер установи.

За матеріалами справи, у грудні 2018 року молодший інспектор СІЗО отримав хабар 150 грн на картковий рахунок за передачу мобільного телефона в одну з камер установи. Через кілька днів цей телефон був вилучений в ув’язненого під час обшуку камери.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину заперечив, заявив, що жодних заборонених предметів на територію установи не проносив та неправомірної вигоди не отримував. Пояснив, що передав ув’язненого іншу річ, точно не пам’ятає яку саме, ймовірно електроплитку. А гроші, які він отримав на рахунок, це була оплата за її придбання. Підсудний попросив його виправдати.

Не зважаючи на заперечення підсудного, його вина була доведена показами свідка, записом телефонної розмови з ув’язненим та іншими оперативними заходами.

У суді прокурор відмовився від проведення допиту ще двох свідків (один з яких перебуває у розшуку, щодо іншого застосовано екстрадицію). Тому суд перекваліфікував справу з ч.3 ст 368 (повторне отримання хабарів) на ч. 1 ст 368 ККУ.

Вироком суду працівника СІЗО визнали винним у хабарництві та призначили йому покарання у вигляді штрафу 25 500 грн, а також позбавили права протягом трьох років обіймати посади в органах Державної пенітенціарної служби України.