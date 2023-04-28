25-річний мешканець Хмельницької області відбував покарання в львівському СІЗО

25-річний уродженець Хмельницької області, який відбуває покарання в СІЗО у на Львівщині, ошукав чоловіка, який хотів отримати візу та посвідчення водія.

Як повідомила 28 квітня прес-служба прокуратури, 25-річний в’язень львівського СІЗО, який відбуває покарання за крадіжки, створив у соцмережах акаунт під вигаданим іменем та публікував фейкові оголошення про надання послуг візового центру та виготовлення посвідчень водія.

Слідчі встановили, що таким чином засуджений обдурив замовника, який переказав гроші на вказаний в оголошенні рахунок, на 21 тис. грн. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. За вчинене йому загрожує додатково до 8 років ув’язнення.

Додамо, що це не вперше в'язнів СІЗО викривають на шахрайстві. Днями у Львові викрили шахрайську схему, за якою 25-річний уродженець Вінницької області, який відбуває покарання в СІЗО у Львові, збирав кошти нібито на ЗСУ.