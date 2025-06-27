Про спам-виклик українці можуть повідомити свого оператора зв'язку

Українські оператори мобільного зв’язку зможуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє Міністерство цифрової трансформації в п’ятницю, 27 червня.

Зокрема, компанії повинні будуть укласти договір з мобільним оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом. У разі ігнорування цієї умови, виклики із номерів цієї компанії будуть заблоковані автоматично. Якщо спам-виклик усе ж стався можна повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують.

Окрім цього, постанова передбачає, що українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі можна отримати безплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.

Також побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.

До того ж швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча – користувачі зможуть подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

Ці зміни оператори мобільного зв’язку вводитимуть поступово через необхідність технічних доопрацювань з їхнього боку.

«Ухвалення постанови – революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого – людина та її права», – додали у відомстві.

До слова, наприкінці січня у «Дії» з’явилась послуга, завдяки якій можна повідомити про проблеми з мобільним інтернетом та звʼязком.