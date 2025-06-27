Кабінет міністрів дозволив операторам блокувати рекламні та спам-дзвінки
Ухвалені урядом зміни оператори мобільного зв’язку вводитимуть поступово
Українські оператори мобільного зв’язку зможуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє Міністерство цифрової трансформації в п’ятницю, 27 червня.
Зокрема, компанії повинні будуть укласти договір з мобільним оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом. У разі ігнорування цієї умови, виклики із номерів цієї компанії будуть заблоковані автоматично. Якщо спам-виклик усе ж стався можна повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують.
Окрім цього, постанова передбачає, що українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі можна отримати безплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.
Також побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.
До того ж швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча – користувачі зможуть подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.
Ці зміни оператори мобільного зв’язку вводитимуть поступово через необхідність технічних доопрацювань з їхнього боку.
«Ухвалення постанови – революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого – людина та її права», – додали у відомстві.
До слова, наприкінці січня у «Дії» з’явилась послуга, завдяки якій можна повідомити про проблеми з мобільним інтернетом та звʼязком.