Звернення громадян допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно

Українці через застосунок «Дія» зможуть повідомити про поганий мобільний зв’язок. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів у вівторок, 17 грудня, повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Користувачі, у яких не вантажаться сторінки, не здійснюються дзвінки чи не надсилаються повідомлення, зможуть позначити на карті в застосунку «Дія» місце, де відсутній зв’язок. Після цього «Дія» передасть цю інформацію регулятору зв’язку, який має розв’язати проблему.

«Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення», – зазначив Михайло Федоров.

За словами міністра, про проблеми зі звʼязком зможуть повідомити навіть офлайн-користувачі. Після того, як зʼявиться інтернет, повідомлення автоматично надійде регулятору зв’язку. Послугу обіцяють запустити найближчим часом.

До слова, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що через роботу засобів радіоелектронної боротьби під час повітряної тривоги на мобільних телефонах можуть виникати збої часу та геолокації. Тому користувачам радили відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні.