Зруйнований внаслідок російської атаки будинок у Бородянці

Кабмін визначив перші шість населених пунктів, які відновлюватимуть за принципом «краще, ніж було». Це будуть комплексні проекти відбудови, а не лише точкове відновлення знищених будівель. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, першими учасниками експериментальної програми стануть:

місто Бородянка (Київська область);

село Мощун (Київська область);

місто Тростянець (Сумська область);

село Посад-Покровське (Херсонська область);

село Ягідне (Чернігівська область);

село Циркуни (Харківська область).

«Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все – із системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів», – пояснив прем’єр.

Реалізація експериментального проєкту, уточнив Шмигаль, не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ — про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення водночас.

«Тепер саме з них починаємо відбудову за принципом «краще, ніж було», – заявив Шмигаль.

Також Шмигаль розповів, що уряд створив Міжвідомчу робочу групу, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Ця група розглядатиме всі проекти з відновлення, які подаватимуть різні відомства. Уся інформація буде відкритою, тому кожен українець зможе стежити за тим, куди саме витрачаються гроші на відновлення.