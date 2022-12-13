Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж, які спростять енергетикам ремонт мережі у нічний час. Про це повідомила послиня України в Канаді Юлія Ковалів, пише «Європейська правда».

За її словами, 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів вже прибули до України.

«Всього наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до Нового Року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати в день і вночі», – розповіла Юлія Ковалів.

Раніше уряд Канади виділив 10 млн доларів на закупівлю генераторів для України.

Після масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру України світова спільнота почала активно надавати генератори для живлення критично важливих об’єктів. Лише від Сполучених Штатів Америки Україна отримала понад тисячу генераторів. Також акцію зі збору генераторів для України оголосили європейські міста.