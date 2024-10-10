Галина та Тарас Микітчаки видали кілька книг у жанрі дитячого фентезі

В.о. начальника управління екології Львівської міськради Галина Микітчак та директор парку «Знесіння» Тарас Микітчак оприлюднили свої декларації про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Галина Микітчак отримала 562 тис. грн зарплати в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР, також вона вказала 43 тис. грн кредиту. Чоловік чиновниці Тарас Микітчак є директором парку «Знесіння» та торік отримав 357 тис. грн зарплати, окрім цього він вказав 62 тис. грн зарплати від Інституту екології Карпат НАН України. Подружжя декларує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості вони декларують дві квартири у Львові: одна (46,3 м2) є у власності Тараса Микітчака, а співвласницею іншої (85 м2) є Галина Микітчак. Директору парку «Знесіння» із 2022 року є власником авто Daewoo Matiz (2008 року випуску).

Галина Микітчак із березня 2023 року виконує обов’язки начальника управління екології Львівської міськради, до цього вона кілька місяців була заступницею начальника управління. Тарас Микітчак очолив регіональний ландшафтний парк «Знесіння» у 2022 році, до цього працював заступником директора з наукової роботи Інституту екології Карпат НАН України. Вони у співвавторстві видали кілька книг у жанрі дитячого фентезі.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.