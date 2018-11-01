Командира розвідвзводу 28 ОМБр на Донеччині до смерті побив товариш по службі

Ярослав Гаврилюк

Командира розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади Ярослава Гаврилюка, який загинув у зоні Операції об'єднаних сил на сході України, забив до смерті старший за посадою. Про це повідомило джерело у військовій прокуратурі та підтвердили побратими загиблого, пише одеський сайт «Думская».

Уродженця Буковини, командира розвідвзводу одеської бригади Ярослава Гаврилюка було вбито 28 жовтня в районі міста Мар’їнка на Донеччині. Сайт Чернівецької ОДА спочатку сповіщав, що Гаврилюк загинув «під час виконання бойового завдання».

«Під Мар'їнкою його побив на ґрунті неприязних особистих стосунків командир розвідки батальйону Андрій М. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, відкрито кримінальне провадження», – зазначив співрозмовник журналістів у прокуратурі.

«Вони служили разом півтора року, і Андрій часто нападав на Ярослава», – додали військовослужбовці бригади.

Хоча Ярослав Гаврилюк був уродженцем Буковини, він вже давно мешкав в Одесі. Командир розвідки батальйону, що побив його, – теж одесит. Попри офіцерську посаду, він носить сержантські погони.

Як пише «Думская», це фото підозрюваний поширив в серпні 2014 року, коли 28 бригада зазнала чималих втрат під час боїв на Донбасі

За інформацією сайту «Думская», родичка підозрюваного у злочині працює в навчальному закладі МВС України. Товариші по службі Ярослава побоюються, що він уникне відповідальності.

«До речі, 2014 року, у розпал війни на сході, цей Андрій М. розміщував в соцмережах фотографії з георгіївською стрічкою», – пише ЗМІ.

Як з'ясувала «Думская», Андрій М. народився в 1973 року. Закінчив Одеську національну юридичну академію, був членом сепаратистської партії «Родина» і навіть балотувався від неї 2010 року до Одеської облради.