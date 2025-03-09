Нейт Венс з червня 2022 року перебував на сході України

47-річний двоюрідний брат чинного віцепрезидента США Джей Ді Венса, Нейт Венс, добровільно долучився до українського війська після повномасштабного вторгнення Росії до України. Військовослужбовець брав участь у боях на низці гарячих напрямків у складі батальйону «Вовки да Вінчі», повідомило 9 березня французьке видання Le Figaro.

Раніше Нейт Венс чотири роки служив у морській піхоті США, після чого мешкав у Техасі та працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року Нейт Венс приїхав до Львова, – за його словами, він хотів допомогти, бо «бачив, як пишеться історія». У Львові Венс познайомився з британським волонтером, який запропонував йому доєднатися до ЗСУ – Нейт Венс пристав на пропозицію та вже в червні 2022 року вирушив на Донбас.

Газета повідомила, що уродженець Техасу Нейт Венс провів в Україні три роки, два з половиною з яких провів на фронті у Харківській та Донецькій областях. Зокрема військовослужбовець брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ у складі роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі».

Втім, Нейт Венс пішов з батальйону незадовго до інавгурації Трампа та свого двоюрідного брата Джей Ді Венса, проте зазначив, що хоче продовжувати допомагати Україні. Суперечка в Овальному кабінеті Білого дому між Венсом, Трампом та Зеленським, за словами військового, його дуже розлютила.

«Джей Ді – хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю. Те, що ми родичі — не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш вбивству моїх товаришів», – сказав Нейт Венс.

Військовий розповів, що Джей Ді Венс критикує його позицію щодо України. За словами Нейта Венса, віцепрезидент США «ніколи не намагався дізнатися більше» про його історії на фронті, Україну та військову допомогу, яку, на думку Джей Ді Венса, нібито розкрадають.

Нейт Венс також повідомив, що кілька разів намагався зв’язатися зі своїм братом, проте не отримував жодної відповіді.

Зазначимо, 40-річний Джей Ді Венс

неодноразово критикував допомогу, яку надають США. Зокрема, він разом з іншими представниками республіканської партії звертались до Джо Байдена із листом, у якому йшлось, що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена», а війну треба довести до «швидкого звершення». Також він називав президента Росії Владіміра Путіна конкурентом, запевняючи, що «не хоче із ним війни». Під час конфлікту в Білому домі 28 лютого Венс заявив Володимиру Зеленському, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню, а також те, що український президент «проявив неповагу» до американської влади.