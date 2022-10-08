Знищена російська військова техніка

На окупованій території Херсонської області лікарні не можуть впоратися з потоком поранених російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Як розповіли у відомстві, російські військові зазнають великих втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів.

Також підтвердили прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ на Луганщині до тридцяти поранених загарбників.

Крім цього, у Генштабі зауважують, що протягом поточної доби окупанти завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України породив надії та прогнози серед європейських політиків, що Україна швидкими темпами може здобути перемогу вже до кінця цього року.