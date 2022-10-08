Українські військові продовжують звільняти міста і села України від російських загарбників

Контрнаступ Збройних сил України породив надії та прогнози серед європейських політиків, що Україна швидкими темпами може здобути перемогу вже до кінця цього року. Про це пише видання The Times.

Наводяться слова британського високопосадовця, який вважає, що ЗСУ відігнати росіян на кордони 23 лютого вже до католицького Різдва. Але він зазначив, що це станеться у тому випадку, якщо контрнаступ продовжуватиметься такими ж темпами.

Видання пояснює, що думка західних політиків ґрунтується на досягненнях ЗСУ під час контрнаступу. Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес також підтримує цю ідею.

«Виходячи з усього того, що ми бачимо, є відчуття колапсу, принаймні на Донбасі, і я вірю, що до кінця року росіяни будуть витіснені за лінію 23 лютого», – вважає військовий.

Ходжес додав, що поворотним моментом може стати звільнення українськими військами Херсона, після чого ЗСУ наблизяться до Криму та зможуть вражати цілі наданою Заходом артилерією.

«Якщо вони це зроблять, то, відверто кажучи, окупанти в Криму потрапляють у пастку», –додав Ходжес.

Однак інші опитані The Times військові аналітики попереджають, що успіхи України є не такими однозначними, і попри втрату ініціативи Росія все ще зберігає значні сили на окупованих українських територіях, зокрема на Донбасі. Наприклад, протилежної думки дотримується політолог Маттіа Неллес. Він не вірить у закінчення війни до кінця року через велике скупчення російських військ у Херсоні.