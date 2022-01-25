У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 25 січня:

За бустерну дозу вакцини українці отримають по 500 гривень. Боротьба з ковідом триває, а Львівщина вже перевищила показники «червоної» зони карантину. З’ясуємо, що нас чекає далі.

На Львівщині військові готуються стріляти із сучасних протитанкових ракетних комплексів, які нам передав уряд Великобританії. А ветерани АТО навчають львів’ян поводитися зі зброєю. Поглянемо, як триває підготовка до протистояння з російським агресором.

Ціни на бензин знову зростають. Уряд збільшив граничну вартість палива для АЗС. Дізнаємося, як це позначиться на економіці країни.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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