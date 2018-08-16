Львівщина лідирує за кількістю підписаних договорів з НСЗУ

В Україні 50% медзакладів первинної допомоги перейшли на нове фінансування. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) підписала 462 договори з комунальними та приватними закладами, а також лікарями, які працюють як фізичні особи-підприємці.

Лідерами за кількістю поданих заяв та підписаних договорів стали Харківська (58 договорів) та Львівська області (34 договори), повідомила 16 серпня НСЗУ.

Підписання медзакладами договорів з НСЗУ дозволить їм уже з 1 жовтня цього року отримувати фінансування за новими правилами, тобто за конкретно надані послуги конкретному пацієнту.

У «першу хвилю», яка тривала з 25 травня по 5 червня, договори з НСЗУ на Львівщині підписали лише три медзаклади і один лікар-ФОП. І уже у липні вони отримали значно більше фінансування, ніж отримували раніше.

З 1 жовтня фінансування на нових умовах отримуватиме ще 34 медзаклади області. У виграші будуть ті, лікарі яких підписали найбільше декларацій з пацієнтами. Перехід на нову модель фінансування передбачає значне підвищення зарплат лікарям, що надають первинну медичну допомогу.

До речі, в області станом на 15 серпня декларації з лікарями вже підписало понад мільйон (42%) мешканців Львівщини.

Договори з НСЗУ підписують не лише державні медзаклади, а й приватні і лікарі – ФОПи. Якщо під час «першої хвилі» їх було всього 12, то зараз підписано 73 договори. Серед них є і приватні медичні клініки Львова. З 1 жовтня пацієнтам, які підписали декларації з лікарями приватних клінік, вони надаватимуть послуги безкоштовно, точніше, за них їм заплатить НСЗУ.