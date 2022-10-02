Львівська ОВА запровадила електронні звернення громадян через «Дію»
Тепер подати звернення можна через сайт ОВА
Львівська обласна військова адміністрація першою в Україні запровадила електронні звернення громадян, які можна подати з мобільного телефону. При цьому звернення можна підписати за допомогою «Дія.Підпис».
Як повідомили у неділю, 2 жовтня, у прес-службі Львівської ОВА, на сайті адміністрації запрацювали три нові інструменти е-демократії, зокрема:
- е-звернення з накладанням Дія.Підпису;
- е-консультації;
- е-запити на публічну інформацію.
«Вперше в Україні сайт адміністрації запровадив е-звернення громадян, котре можна подати навіть з мобільного телефону, підписавши "Дія.Підписом"», – повідомили у ОВА.
Для того, щоб подати звернення, необхідно зайти на сайт Львівської ОВА, у розділі «контакти» обрати «подати е-звернення», вписати інформацію у відповідні вікна та накласти цифровий підпис.
Окрім цього, тепер через сайт можна подати електронний запит на отримання публічної інформації, а новий функціонал е-консультацій дозволить адміністрації проводити консультації з мешканцями в електронному форматі.
Участь у розробці нових інструментів взяла команда ІТ-компанії SoftServe, Мінцифри та Львівської ОВА.