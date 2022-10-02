Львівська обласна військова адміністрація першою в Україні запровадила електронні звернення громадян, які можна подати з мобільного телефону. При цьому звернення можна підписати за допомогою «Дія.Підпис».

Як повідомили у неділю, 2 жовтня, у прес-службі Львівської ОВА, на сайті адміністрації запрацювали три нові інструменти е-демократії, зокрема:

е-звернення з накладанням Дія.Підпису;

е-консультації;

е-запити на публічну інформацію.

«Вперше в Україні сайт адміністрації запровадив е-звернення громадян, котре можна подати навіть з мобільного телефону, підписавши "Дія.Підписом"», – повідомили у ОВА.