Перевізники надали фальшиві нотаріальні довіреності

Львівські митники викрили схему ввезення з-за кордону автомобілів за підробленими документами. Згідно з повідомленням їхньої прес-служби 1 квітня, двоє мешканців Тернопільщини, намагалися ввезти через пункт пропуску «Грушів – Будомєж» автомобілі Renault Samsung SM6, Audi А6, Теsla Model 3 та Volkswagen Tiguan.

«Нотаріальні довіреності на купівлю та переміщення авто через кордон, подані водіями, мають ознаки підробки, оформлені з порушеннями законодавства, а відомостей про їхнє складання в реєстрі довіреностей не існує. Крім того, нотаріус, який “завірив” ці документи, за вказаною адресою не працює і даних про його місце перебування не виявлено», – повідомляють на Львівській митниці.

Така ж ситуація повторилась, коли 53-річний водій з Дніпропетровської області, який перевозив на лафеті автомобілі Ford Escape, Toyota Corolla Cross, подав підроблені довіреності від громадян, які уповноважили його представляти їхні інтереси в Україні і за кордоном. Насправді ж, як зʼясували працівники митниці, нотаріус не видавав ці довіреності, вони оформлені на бланках, які вже були у використанні.

За цими фактами митники склали адмінпротоколи відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Автомобілі тимчасово вилучили до судового розгляду. Щодо підроблення документів поліція може відкрити ще одну, кримінальну справу за ст.358 ККУ.