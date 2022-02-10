Водій їхав до Польщі на «Москвичі» 1955 року випуску

У середу, 9 лютого, у пункті пропуску «Краківець» львівські прикордонники вилучили ретроавтомобіль, який намагались перевезти за кордон. Оглядова група виявила невідповідно оформлені документи.

Раритетний автомобіль «Москвич 401» – 1955 року випуску. За його кермом був 27-річний українець, який їхав до Польщі.

«Прикордонники спільно з працівниками митниці провели перевірку транспортного засобу та документів, наданих для проходження контролю. Вони виявили невідповідність VIN-коду на складових частинах автомобіля з відомостями, які зазначені в реєстраційних документах», — повідомили у Держприкордонслужбі.

«Реєстраційне свідоцтво на транспортний засіб було встановленого взірця і ознак підробки не виявлено, але в номері VIN-коду була різниця в цифрах», — пояснили ZAXID.NET у прес-службі ДПСУ.

Про цей факт повідомили у Нацполіцію. Ретроавто передали правоохоронцям.