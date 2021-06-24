Львівські прикордонники затримали у пункті пропуску «Шегині» колекціонера, який намагався вивезти до Польщі 60-річний ретро-автомобіль ГАЗ-21.

На кордон на виїзд з України 25-річний громадянин Польщі прибув ввечері 23 червня. Він був за кермом ретроавтомобіля ГАЗ-21. Під час перевірки прикордонники виявили, що в машині відсутній ідентифікаційний номер кузова.

«Іноземець вибрав «Волгу» об’єктом колекціонування, але не подбав про перевірку та оформлення документів, необхідних для перетинання кордону автівкою. У результаті ретрофан не зміг виїхати до Польщі на автівці радянського автопрому української реєстрації, яка зійшла з конвеєра у 1961 році», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники скерували у поліцію документи за ст. 290 ККУ (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу).

«Волга» ГАЗ-21 — радянський легковий автомобіль, серійно виготовлявся на Горьківському автомобільному заводі (Росія) у 1956-1970 роках.