Чоловік призовного віку хотів безперешкодно виїхати за кордон в умовах воєнного стану

Прикордонники Львівського загону викрили чергову спробу незаконного перетину кордону за фальшивими документами. 58-річний уродженець Херсонщини надав свідоцтва про народження трьох дітей, але не зміг відповісти на уточнювальні запитання прикордонників про них.

Чоловік їхав до Польщі рейсовим автобусом. Інспектору прикордонної служби він надав нотаріально засвідчені копії трьох свідоцтв про народження дітей. Також у його паспорті були внесено відомості про трьох дітей віком 8, 11 та 15 років.

«У прикордонників виникли сумніви щодо дійсності документів. А в результаті додаткового вивчення охоронці кордону виявили низку ознак, що вказують на їхню підробку. Під час бесіди "багатодітний батько" не зміг назвати дату народження жодного з дітей, в якому місті були видані їхні документи та взагалі "забув", де перебувають його діти. Згодом чоловік зізнався, що купив фальшивку у невідомих осіб для перетинання кордону», – повідомили у ДПСУ.

Прикордонники повідомили про факт підроблення документів у поліцію (ст. 358 ККУ). Правопорушника також передали правоохоронцям.

Загалом, за інформацією прикордонників, від початку введення воєнного стану лише Львівський загін виявив понад 1700 документів з ознаками підробок.