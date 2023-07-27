Школярі зможу використовувати телефони лише тоді, коли це буде потрібно для навчання

З 1 вересня у школах Львова ініціюватимуть заборону для учнів використовувати мобільні телефони. На думку посадовців міського управління освіти, це створить умови для спілкування дітей з однолітками та допоможе уникнути зайвого відволікання від навчального процесу.

«Ми хочемо ініціювати і з 1 вересня заборону використання мобільних телефонів під час навчального процесу. Це відволікає дітей. Так є в багатьох школах за кордоном, так є в багатьох приватних школах, хороших школах. І всі навчальні заклади, які це впровадили, наводять багато переваг такої ініціативи», – розповів керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

Посадовець пояснив, що для процесу навчання мобільні телефони переважно учнями не використовуються. У разі необхідності, вчителі дозволятимуть їх використання.

«Ми розуміємо, що є переживання батьків, коли повітряна тривога, як буде дитина без мобільного телефона. Але в школі завжди є людина, яка відповідає за дітей. Ви завжди можете сконтактувати з класним керівником, з директором, із заступником директора... Вони завжди відкриті до батьківської спільноти. Діти будуть в безпеці. Ми з вами маємо розуміти, що маємо повернути живе спілкування для наших дітей. Я думаю, велика частина батьків погодяться зі мною», – зазначив посадовець.

До початку навчального року управління освіти разом з керівництвом шкіл та педагогами обговорять та напрацюють механізм запровадження заборони використання мобільних телефонів учнями.

У мерії зазначають, що нещодавно ЮНЕСКО оприлюднило доповідь, в якій закликає заборонити в школах використання мобільних телефонів, щоб покращити навчання та допомогти захистити дітей від кібербулінгу.

Повний відеозапис ефіру Андрія Закалюка можна переглянути на Facebook-сторінці посадовця за посиланням.