Львівський суд оштрафував харків'янина на 17 тис. грн за підробку перепустки працівника ЛОВА
Харків'янина з підробленою перепусткою опівночі патрульні зупинили на площі Міцкевича
Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Харківщини Олексію Кісілю, якого патрульні зупинили в комендантську годину з підробленою перепусткою на ім’я працівника Львівської ОВА, яким він не є. Суд оштрафував порушника на 17 тис. грн.
За матеріалами справи, у листопаді 2023 року Олексій Кісіль знайшов в інтернеті зразок перепустки працівникам Львівської ОВА, яку видають для виконання службових обов’язків та переміщення у комендантську годину. Він на принтері роздрукував бланк перепустки, власноруч записав свої дані та почав користуватися підробкою для пересування Львовом в нічний час.
11 грудня 2023 року опівночі патрульна поліція зупинила авто Toyota Corolla на площі Міцкевича. Під час перевірки документів у водія виявили підроблену перепустку для пересування містом в комендантську годину.
Слідчі висунули Олексію Кісілю обвинувачення у підробці посвідчення та його подальшого використання (ч.1, ч. 4 ст. 358 КК України). У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та не оскаржував встановлені слідством обставини.
Суд визнав винним Олексія Кісіля в інкримінованих йому обвинуваченнях та присудив 17 тис. грн штрафу. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.