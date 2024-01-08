Олексій Кісіль пересувався Львовом в коменданську годину з підробленою перепусткою на ім'я працівника ЛОВА

Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Харківщини Олексію Кісілю, якого патрульні зупинили в комендантську годину з підробленою перепусткою на ім’я працівника Львівської ОВА, яким він не є. Суд оштрафував порушника на 17 тис. грн.

За матеріалами справи, у листопаді 2023 року Олексій Кісіль знайшов в інтернеті зразок перепустки працівникам Львівської ОВА, яку видають для виконання службових обов’язків та переміщення у комендантську годину. Він на принтері роздрукував бланк перепустки, власноруч записав свої дані та почав користуватися підробкою для пересування Львовом в нічний час.

11 грудня 2023 року опівночі патрульна поліція зупинила авто Toyota Corolla на площі Міцкевича. Під час перевірки документів у водія виявили підроблену перепустку для пересування містом в комендантську годину.

Слідчі висунули Олексію Кісілю обвинувачення у підробці посвідчення та його подальшого використання (ч.1, ч. 4 ст. 358 КК України). У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та не оскаржував встановлені слідством обставини.

Суд визнав винним Олексія Кісіля в інкримінованих йому обвинуваченнях та присудив 17 тис. грн штрафу. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.