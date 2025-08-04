Йдеться про шахрайство із ЖК «Зубра Дім»

Пустомитівський районний суд виніс вирок Владиславу Іщенку, який фіктивно купував квартири в житловому комплексі в Зубрі та легалізував їх через суд. Йому призначили 3 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у лютому 2024 року Владислав Іщенко разом зі спільниками організував шахрайську схему, яка передбачала купівлю майнових прав у ЖК «Зубра Дім», що на вул. Стуса, 18а. Схема полягала в тому, що підставний покупець отримував підроблені договори купівлі-продажу на квартири в житловому комплексі, після чого через суд намагався легалізувати це майно та зареєструвати за на нього право власності.

Згодом Пустомитівський районний суд на підставі відкрив провадження за зверненнями кількох таких покупців. Слідство встановило, що всі договори купівлі-продажу були підроблені, і повідомило Владиславу Іщенку про підозру в шахрайстві за ч. 3 ст. 15 та ч. 5 ст. 190, а також у введенні в оману суду за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 384 ККУ.

Під час досудового слідства він уклав із прокуратурою угоду про визнання вини. Враховуючи це, суддя Дмитро Кукса визнав Владислава Іщенка винним за всіма інкримінованими статтями та призначив сукупно 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання та призначив 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що в червні суд виніс вирок його спільниці Анні Ільченко, яка також була підставною покупчинею. Суд призначив їй 2 роки іспитового терміну.

Що відомо про скандал із ЖК «Зубра Дім»

Детально про схему із продажем квартир у ЖК «Зубра Дім» ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Купили квартиру? Заплатіть за неї ще раз». Ділянка 0,4 га, на якій збудували житловий комплекс, належить мешканцю Рівного Миколі Міськевичу. В жовтні 2021 року він уклав договір простого товариства із львівським забудовником Володимиром Січкарем, який передбачав, що Микола Міськевич надає Січкару дозвіл на користування ділянкою, а той власним коштом організовує будівництво багатоквартирного житлового будинку.

У 2023 році будинок фактично був збудований, а квартири розкуплені. Покупці укладали договори купівлі-продажу з Володимиром Січкарем, оскільки Миколи Міськевича на будові не бачили. Однак вже на початку 2024 року Міськевич заблокував інвесторам доступ до квартир і звернувся в суд із вимогою скасувати договори купівлі-продажу, укладені з Січкарем.

Крім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо Володимира Січкаря, а в лютому 2024 року йому повідомили офіційну підозру в шахрайстві. Паралельно поліція розслідує ще одну справу про шахрайство за позовом Миколи Міськевича. Вона стосується вже не лише Володимира Січкаря, а групи осіб, які в умовах воєнного стану незаконно продавали майнові права на квартири в ЖК «Зубра Дім».

Заручниками корпоративного конфлікту і кримінальних справ стали мешканці ЖК «Зубра Дім». Микола Міськевич пропонує їм або через суд забрати гроші у Володимира Січкаря і заплатити йому, або оплатити придбану квартиру ще раз. Уже близько року покупці не можуть потрапити у свої помешкання. Серед них і військові, які вклалися в це будівництво коштом грошей, отриманих під час служби, та переселенці з окупованих територій.