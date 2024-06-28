30-річному львів'янину загрожує до дев’яти років тюрми

30-річний львів’янин виготовляв для військовозобов’язаного чоловіка фіктивні документи для виїзду за кордон. Тепер йому загрожує до дев’яти років тюрми. Про це у п’ятницю, 28 червня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.



За даними слідства, у червні цього року підозрюваний сприяв у незаконному переправленні через державний кордон з фіктивними документами військовозобов’язаному чоловіку. Для цього він створив Telegram-канал, де і підшукав клієнта на таку послугу.

«Під час телефонної розмови запевнив клієнта, що забезпечить виготовлення документів, які нададуть право безперешкодного перетину кордону. Від військовозобов’язаного затребував лише надати певні документи, що підтверджують його особу. Свої послуги він оцінив у 5 000 доларів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Згодом підозрюваний повідомив клієнта, що пакет документів про виключення з військового обліку готовий. Задля конспірації він залучив свого кур’єра, який мав передати документи та отримати гроші. Сам підозрюваний спостерігав за цим процесом з автомобіля.

Після оплати послуги підозрюваного затримали правоохоронці. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. 30-річному львів’янину інкримінують сприяння у незаконному переправленню особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує від семи до дев'яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.