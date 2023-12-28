Максим Козицький вручив Святославу Літинському президентську нагороду

Львівського волонтера, організатора пікетів «Спочатку дрони – потім стадіони» під облдержадміністрацією Святослава Літинського нагородили президентською відзнакою «Золоте серце». Нагороду Літинському вручив голова ЛОВА Максим Козицький перед початком засідання сесії Львівської облради у четвер, 28 грудня.

Святослава Літинського нагороджено відзнакою президента України «Золоте серце» відповідно до указу глави держави. Таку ж нагороду отримала волонтерка, заступниця голови ГО «Апостольська чота» Уляна Греділь, керівник волонтерського центру УКУ Остап Мачинський та керівник «Фонду родини Квятковських» Андрій Квятковський.

Святослав Літинський разом з однодумцями провів понад 10 пікетів під Львівською ОВА, вимагаючи зупинити масштабне фінансування будівництва стадіонів та ремонтів доріг, натомість збільшити фінансування армії.