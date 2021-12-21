Дорожньо-транспортна пригода за участю восьми автомобілів сталась 20 грудня на трасі Рівне-Луцьк біля повороту на село Грабів. Водій вантажівки MAN на слизькій дорозі зіткнувся з Volkswagen, що рухався попереду, після чого сталося інерційне зіткнення усіх інших автомобілів, які їхали попереду. Усі учасники ДТП заявили про дуже слизьку поверхню дороги у той момент. Рух цією ділянкою кілька годин регулювали патрульні.

Повідомлення про зіткнення кількох автомобілів на трасі Рівне-Луцьк патрульні одержали близько 16:00 у понеділок, 20 грудня. Кілька автомобілів знесло в кювет, інші перегородили дорогу, ускладнивши рух. Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненської області Наталія Кітюк, на місце виїхали два екіпажі патрульної поліції та карета «швидкої» допомоги. Один екіпаж регулював рух на ділянці, де сталася ДТП, інший опитував учасників й свідків та оформлював подію.

За словами Наталії Кітюк, усі учасники події вказали на те, що дорожнє покриття на момент аварії було дуже слизьке, тож водії їхали повільно, з увімкненою аварійною сигналізацією для попередження тих, хто рухався позаду. «40-річний водій вантажівки MAN не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції й зіткнувся з автомобілем Volkswagen, який рухався попереду. Після цього сталися інерційні зіткнення ще шести автомобілів: Volkswagen Passat, MAN, Mercedes, Lanos, ВАЗ та Dacia», — розповіла речниця.

Двоє учасників ДТП зазнали травм, однак від госпіталізації відмовилися. На водія MAN патрульні склали адмінпротокол за скоєння ДТП, а також склали акт обстеження дороги.