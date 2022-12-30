Майже 60% українців у «Дії» підтримали святкування Різдва 25 грудня
За перенесення святкування Різдва на 25 грудня проголосувало понад 903 тис. українців
У додатку «Дія» завершилося опитування про святкування Різдва. За результатами опитування, 60% українців підтримали святкування Різдва 25 грудня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, це опитування стало одним із наймасовіших, які проводили у «Дії». У ньому взяли участь понад 1,5 млн осіб.
Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903265). За святкування 7 січня проголосували 25% користувачів (390125).
Нещодавнє опитування соціологічної групи «Рейтинг» також свідчить про те, що дедалі більше українців почали підтримувати ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня.