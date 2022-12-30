У додатку «Дія» завершилося опитування про святкування Різдва. За результатами опитування, 60% українців підтримали святкування Різдва 25 грудня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це опитування стало одним із наймасовіших, які проводили у «Дії». У ньому взяли участь понад 1,5 млн осіб.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903265). За святкування 7 січня проголосували 25% користувачів (390125).

Нагадаємо, 24 грудня у «Дії» стартувало опитування щодо дати святкування Різдва . В новому опитуванні українцям запропонували чотири варіанти для голосування: 25 грудня, 7 січня, обидві дати або ж варіант «Не святкую Різдво».

Нещодавнє опитування соціологічної групи «Рейтинг» також свідчить про те, що дедалі більше українців почали підтримувати ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня.