Уповноважений із захисту державної мови двічі штрафував Ігоря Терехова за використання російської мови в соцмережах і під час «Єдиного телемарафону»

Міський голова Харкова Ігор Терехов оскаржив у суді штраф за використання російської мови у соцмережах. Суд погодився з аргументами адвоката, що мер веде свої сторінки в соцмережах не як посадовець.

Як вказано у матеріалах справи, Київський районний суд Харкова 6 квітня задовольнив позов Ігоря Терехова і скасував постанову уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя від 29 грудня 2022 року, який оштрафував мера Харкова на 3400 грн через використання російської мови. Суд погодився з аргументами адвоката Ігоря Терехова про те, що він веде свої сторінки в соцмережах не як посадовець.

Нагадаємо, що в липні 2022 року набула чинності частина мовного закону, яка вимагає надання суспільно важливої інформації українською мовою. В листопаді 2022 року Ігоря Терехова оштрафували за використання російської мови в ефірі телемарафону. Після цього він заявив, що попри штраф буде й надалі використовувати російську мову у спілкуванні. Згодом уповноважений видав меру Харкова попередження, а згодом штраф за ввикористання російської в соцмережах.