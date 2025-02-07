На одному з арештмайданчиків у Львові простоюють десятки пікапів

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до міністра МВС Ігоря Клименка з проханням пришвидшити передачу на фронт кількох десятків пікапів, які зберігаються на арештмайданчиках у Львові.

Днями у мережі поширилося відео про те, що на одному з арештмайданчиків поліції у Львові простоюють десятки пікапів. Саме таких автомобілів потребують військові на фронті.

Поліція офіційно не коментувала причину утримання великої кількості таких автомобілів на арештмайданчику. За попередньою інформацією, вони перебувають під слідством та чекають рішень судів.

На ситуацію з пікапами зреагував міський голова Андрій Садовий. Він повідомив, що цей майданчик не є комунальним, і місто не має жодного відношення до цих автомобілів.

«Я написав звернення до міністра МВС України Ігоря Клименка з ініціативою пришвидшити експертизу транспортних засобів та розгляд кримінальних проваджень, де вони фігурують як докази, щоб якнайшвидше повернути ці автомобілі на фронт. Якщо для цього потрібно внести зміни до законодавства, то давайте це зробимо», – написав Андрій Садовий у Facebook 7 лютого.

Мер наголосив, що не може бути так, що військові та волонтери щодня збирають гроші, щоб придбати авто, у той час на штрафмайданчику вони перетворюються на брухт.