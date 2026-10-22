Зарічненський районний суд виніс вирок Олександру Мосійчуку за розпалювання релігійної ворожнечі. Обвинувачений опублікував у фейсбуці коментар і допис з образливими висловлюваннями щодо вірян ПЦУ. За це йому призначили 3400 грн штрафу. Також у чоловіка конфіскують телефон.

Як йдеться у вироку від 20 жовтня, у лютому цього року Олександр Мосійчук прокоментував новину про перехід релігійної громади УПЦ МП у селі Бутове Вараського району до ПЦУ. У коментарі він назвав вірян «іудами, які розпинають Христа та воюють з Богом».

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Крім того, 21 березня обвинувачений поширив на своїй сторінці у фейсбуці відеозапис, що ображав людей, які підтримували перехід до ПЦУ. Згідно з висновками експертів, його дії були спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та приниження групи людей за релігійною ознакою.

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У суді чоловік визнав свою провину та уклав угоду із прокурором.

Суддя Роман Світличний визнав Олександра Мосійчука винним за ч. 1 ст. 161 ККУ (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті) й призначив 3400 грн штрафу.

Також телефон чоловіка Samsung Galaxy A16 конфіскують у власність держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.