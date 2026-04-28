Володимирецький районний суд Рівненської області виніс вирок Дмитру Ковальчуку за розпалювання релігійної ворожнечі. Обвинувачений публікував у фейсбуці дописи з образливими висловлюваннями щодо вірян ПЦУ. За це йому призначили 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 23 квітня, упродовж жовтня 2025 року та січня 2026 року Дмитро Ковальчук публікував на своїй фейсбук-сторінці дописи інших користувачів, що принижували вірян ПЦУ, просували наратив про винятковість УПЦ МП і розпалювали релігійну ворожнечу.

Під час досудового розслідування правоохоронці вилучили в чоловіка мобільний телефон із доказами його дій. Дмитро Ковальчук визнав свою вину і розкаявся. Він пояснив, що поширював дописи, висловлюючи власні релігійні переконання.

Суддя Людмила Котик визнала мешканця Рівненщини винним за ч. 1 ст. 161 ККУ (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті) й призначила 3400 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.