Рятувальники поставили розбитий автомобіль на колеса і деблокували тіло загиблої пасажирки

Винуватець смертельної ДТП у Костополі на Рівненщині виплатить 600 тис. грн сину загиблої 27-річної пасажирки. Перебуваючи у нетверезому стані, чоловік на перехресті з круговим рухом перевищив швидкість і допустив перекидання автомобіля на бік. Саме з того боку на передньому сидінні сиділа пасажирка. Її тіло деблокували з понівеченого авто рятувальники.

Смертельна аварія сталася у ніч проти 20 грудня 2019 року при в’їзді в місто Костопіль Рівненської області. О 03:30 38-річний костопільчанин Павло Пришивалко, перебуваючи на кермом автомобіля Mazda-6, на перехресті вулиць Проектова-Пилипа Орлика-Рівненська з круговим рухом допустив занос автомобіля, у результаті чого він перекинувся на правий тік. 27-річна Емма, яка сиділа поруч з водієм, загинула на місці події, її тіло діставали рятувальники. Травмованого водія доставили до лікарні. З’ясувалося, що він у той момент був нетверезий та перевищив допустиму швидкість.

На суді Павло Пришивалко свою провину визнав частково, зазначивши, що має стаж водіння понад 20 років. Він вважає, що дорожньо-транспортна пригода сталася через Емму, бо вона під час руху вдарила його по руці, у зв`язку з чим він втратив керування автомобілем. Чоловік підтвердив, що вони разом зі ще однією знайомою у місцевому кафе вживали спиртне, і що спочатку за кермо сіла знайома. Біля свого будинку вона вийшла, й далі вони поїхали удвох з Еммою, яка нібито зчинила сварку і вдарила його.

Ці пояснення суд до уваги не взяв, оскільки, згідно з висновком експерта, свідчення водія автомобіля Mazda-6 стосовно ДТП з технічної точки зору є необґрунтованими. Висновки експертиз суд сумніву не піддав.

Рідні загиблої заявили до Павла Пришивалка позов про відшкодування витрат на поховання у розмірі 22,3 тис. грн, підтвердивши суму квитанціями. Опікун її малолітнього сина, визнаного сиротою, також заявив позов на відшкодування одного мільйона гривень моральних збитків у зв’язку зі смертю матері. Опікун також заявив позов до страхової компанії про відшкодування 150,2 тис. грн за полісом цивільно-правової відповідальності.

Суддя Костопільського райсуду Олександр Цвіркун взяв до уваги ту обставину, що підсудний має на утриманні четверо дітей та опікується літньою людиною. Врахував і те, що раніше чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за порушення ПДР. 15 лютого Павла Пришивалка засудили до 5 років позбавлення волі з позбавленням права кермування на 3 роки. Його взяли під варту у залі суду. Суд зменшив суму моральної компенсації сину загиблої до 600 тис. грн, повністю задовольнив позов про матеріальну компенсацію, а також про стягнення відшкодування зі страхової компанії.