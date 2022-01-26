Мешканка Рівненської області відсудила 250 тис. грн моральних збитків за загибель її чоловіка унаслідок ДТП, яка сталося рік тому на Рівненщині. Автомобіль Volkswagen Passat злетів з дороги і перекинувся, серйозно травмувалися двоє пасажирів. Один з них невдовзі помер, інший також відсудив 30 тис. грн моральних збитків. Водій за вчинення ДТП з потерпілими одержав три роки умовно.

Аварія з потерпілими сталася у ніч проти 9 січня 2021 року на трасі у селі Гранівка Дубенського району на Рівненщині. Водій автомобіля Volkswagen Passat Павло Б. їхав зі сторони Львова у напрямку Рівного. На заокругленій вправо ділянці дороги перевищив швидкість, не врахував дорожню обстановку й допустив занос автомобіля на зустрічну смугу, авто вдарилося у відбійник, вилетіло з дороги й перекинулося.

Один з пасажирів отримав відкритий перелом стегнової кістки, що призвело до ампутації. Невдовзі чоловік помер у реанімації Рівненської обласної лікарні. Ще один пасажир, Іван Т., отримав травми. Одразу після аварії водій кинувся на допомогу своїм травмованим пасажирам й викликав «швидку». З чоловіком, котрий одержав відкритий перелом, поїхав у лікарню. На суді розповідав, що дав його дружині 27 тис. грн на лікування. Пізніше переказав їй 40 тис. грн. Іншому потерпілому також передав 6 тис. грн на лікування, а пізніше дав ще 30 тис. грн.

Потерпілі не заперечували, що водій справді вболівав за здоров’я травмованих і що давав гроші, однак заявили до Павла Б. цивільні позови. Овдовіла Яна Б. просила відшкодувати їй за втрату чоловіка та батька їхньої дитини мільйон гривень. До всього, померлий чоловік мав кредитні зобов’язання, у разі невиконання яких вони з дитиною можуть втратити житло.

Іван Т. заявив 200 тис. грн моральних збитків. Пояснив, що у результаті ДТП отримав травми, від яких тепер обмежений у пересуванні, досі лікується, втратив роботу та джерело доходів й перебуває у депресії.

Суддя Радивилівського райсуду Аліна Сільман у січні оголосила вирок Павлу Б.: три роки позбавлення волі умовно. Він має сплатити Яні Г. 250 тис. грн моральних збитків, Івану Т. – 30 тис. грн моральних збитків. Вирок може бути оскаржений.