Автомобілі мали однаковий номер і марку, але відрізнялися за кольором

Пенсіонер з міста Броди отримав штраф за перевищення швидкості, яке зафіксували камери спостереження. Однак, як виявилося, порушником був зовсім інший водій на іншому авто-двійнику.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львова, подружжя з міста Броди звернулося до Департаменту патрульної поліції України з проханням скасувати виписаний на них штраф у 340 грн за перевищення швидкості 11 червня у с. Солонка.

«Зі слів заявника, вони нікому не давали у користування свій автомобіль Volvo V-40 і самі не виїжджали за місто. Більше того, у заяві вказано, що номерні знаки і марка авто співпадають, а ось колір ні», – повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Поліцейські передали в орієнтування автомобіль порушника і виявили його 4 серпня на перехресті Стрийська — Наукова у Львові.

«Під час перевірки документів і автомобіля виявилося, що номер кузова транспортного засобу не співпадає з номером у свідоцтві про реєстрацію. 33-річний чоловік сказав, що придбав автомобіль у місті Рівне за низькою ціною без перереєстрації на себе», – пояснили у поліції.

Для з’ясування обставин справу передали слідчо-оперативній групі.

У поліції застерігають потенційних покупців, що низька ціна автомобіля може свідчити про його незаконність. Під час придбання вживаного авто завжди треба вимагати офіційної перереєстрації у сервісному центрі МВС.