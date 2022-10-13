64-річного мешканця Чернівців засудили до 1 року та 8 місяців ув'язнення за психологічне насильство над 93-річною матір'ю. За даними слідства, чоловік погрожував мамі фізичною розправою. Знущання тривали давно: фігурант справи уже був судимий за домашнє насильство і скоїв новий злочин під час іспитового терміну.

Про вирок мешканцю Чернівців у четвер, 13 жовтня, повідомила прес-служба обласної прокуратури. 64-річний чоловік торік уже притягувався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство, проте з того часу свою поведінку не змінив.

«Чоловік систематично знущався над 93-річною матір’ю, вчиняв щодо неї психологічне насильство та погрожував фізичною розправою. У 2021 році притягувався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Однак, відповідних висновків він не зробив та продовжив ображати матір. Злочин скоїв у період відбування умовного терміну покарання», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак, суд визнав фігуранта справи винним за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). За скоєне 64-річному мешканцю Чернівців засудили до 1 року 8 місяців позбавлення волі.