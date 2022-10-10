Поліція склала три адмінпротоколи за три дні на мешканця Тернополя, який ображав свого батька. Про домашнє насильство правоохоронців повідомив сам 74-річний постраждалий чоловік. Під час першого виїзду на порушника склали протокол та винесли припис, згідно з яким він повинен був припинити спілкуватись з батьком. Втім, як мінімум двічі чоловік це порушив.

Про випадок стало відомо у понеділок, 10 жовтня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До правоохоронців звернувся 74-річний мешканець Тернополя, який повідомив, що син вчинив сварку та ображає його нецензурною лайкою.

До сім'ї приїхали працівники сектору протидії домашньому насильству. «Правоохоронці провели з кривдником профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій та винесли йому терміновий заборонний припис, згідно із яким він мав припинити спілкуватися з батьком. Також склали на нього адмінпротокол за ч. 2 ст. 173-2 (вчинення насильства в сім’ї) КУпАП», – йдеться у повідомленні.

Втім, чоловік знехтував приписом і впродовж наступних двох днів поводився, як і раніше. До сім'ї знову виїжджали поліцейські, на чоловіка склали ще два адмінпротоколи за статтею про домашнє насильство. Усі матеріали скерували до суду.

Зазначимо, що за цією статтею йому загрожує максимум до 240 грн штраф. Втім, за повторне вчинення домашнього насильства йому загрожує трішки вищий штраф: до 680 грн. У випадку, якщо чоловік продовжуватиме вчиняти насильство в сім’ї, буде вирішуватися питання про притягнення його до кримінальної відповідальності.