Міноборони має придбати пікапи до кінця 2024 року

«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони опублікувала на сайті держзакупівель Prozorro тендер на придбання 154 пікапів. Очікувана вартість закупівлі становить 206,5 млн грн. Придбати всі автомобілі планують до кінця 2024 року. У Міноборони пояснюють, що закупівля відбуватиметься шляхом рамкової угоди, яка дозволить у конкурентний спосіб купувати техніку й не оприлюднювати чутливу інформацію.

«Зараз "Агенція оборонних закупівель" працює над підготовкою прямих угод з виробниками пікапів. Водночас працюємо з Міноборони та народними депутатами над змінами в законодавстві, які дозволять нам укладати такі контракти», – розповіла директорка «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова.

У тендерній документації йдеться, що транспорт постачатимуть до Чернівецької, Сумської та Полтавської областей. Придбати пікапи мають до кінця 2024 року. Зазначимо, що угода з підрядниками через гарантійний термін автомобілів діятиме до кінця 2025 року.

Згідно з технічним завданням, пікапи повинні мати повний привід, вантажопідйомність не менше ніж 0,8 тонни (з можливістю буксирувати причіп не менше ніж 0,85 тонни), дизельний двигун потужністю мінімум 136 кінських сил і відповідність екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-2». У салоні транспорту разом з водієм можуть перебувати. Кузови пікапів мають бути металевими з можливістю розмістити в них мінімум чотирьох людей.

Нагадаємо, що Міноборони 14 грудня 2023 року оголошувало тендер на закупівлю 1016 пікапів вартістю 1,7 млрд грн. Придбати транспорт планували до 15 березня 2024 року. Однак 26 грудня Міноборони скасувало аукціон. Причиною стала «неможливість внесення змін до умов закупівлі, зокрема до інформації про очікувану вартість та строку поставки автомобілів».