Мисливці за привидами, Батенко з Дубневичами і Тимошенко з «Пупсом»

Сатиричний проект Андрія Дрозди

СуспільствоZAXID.NET, сьогодні, 13:104370

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Щотижня оглядач ZAXID.NET Андрій Дрозда записує коротенький влог «П’ємонт», де коментує найцікавіші, на його думку, новини і події.

Цього тижня у випуску: Мисливці за привидами з Червонограда // Нова партія на рештках УКРОПу // Сепаратисти з Винників і Брюховичів // Юлія Тимошенко в елітному комплексі на Львівщині і несподіване інтерв’ю Яніни Соколової з «сірим кардиналом» ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким.

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