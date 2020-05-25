Мисливці за привидами, Батенко з Дубневичами і Тимошенко з «Пупсом»

Щотижня оглядач ZAXID.NET Андрій Дрозда записує коротенький влог «П’ємонт», де коментує найцікавіші, на його думку, новини і події.

Цього тижня у випуску: Мисливці за привидами з Червонограда // Нова партія на рештках УКРОПу // Сепаратисти з Винників і Брюховичів // Юлія Тимошенко в елітному комплексі на Львівщині і несподіване інтерв’ю Яніни Соколової з «сірим кардиналом» ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким.