Військовослужбовцю пред'явили підозру

На Буковині слідчі поліції спільно з працівниками СБУ викрили полковника Збройних сил України, який допустив розтрату майже 3 млн грн бюджетних грошей. Військовослужбовець закупляв деревину для потреб війська. Йому вже оголосили про підозру.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець однієї з частин закупляв за державні гроші деревину, яку потім відправляв на військові потреби. Однак під час проведення державної закупівлі за його рішенням було допущено розтрату понад 2,9 млн грн, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 15 липня.

Наразі слідчі повідомили військовослужбовцю про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Також наразі правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.