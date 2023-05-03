У неповнолітнього діагностували перелом стегна

За те, що сів за кермо без водійських прав і влаштував ДТП, до відповідальності притягнуть батьків неповнолітнього. Аварія трапилася в селі Нова Жадова Чернівецького району у вівторок, 2 травня. 15-річний хлопець не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево на обочині.

Водії, які проїжджали повз, викликали бригаду екстреної допомоги та правоохоронців на місце ДТП. Медики, котрі виїхали на виклик, діагностували у неповнолітнього постраждалого закритий перелом стегна і оперативно доправили до лікарні для надання допомоги.

«Попередньо правоохоронці з’ясували, що 15-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля Volkswagen Jetta, з’їхав у кювет та допустив зіткнення з деревом. За цим фактом слідчі поліції проводять досудове розслідування», – повідомили в ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Правоохоронці з'ясовують, де в момент ДТП перебували батьки підлітка

Працівники поліції встановлюють, чому 15-річний хлопець керував автомобілем і де в той час були його батьки. За вчинення ДТП та залишення неповнолітнього без належного догляду правоохоронці притягнуть їх до відповідальності.

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).