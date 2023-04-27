Здоров'ю дівчат нічого не загрожує, обох неповнолітніх повернули до притулку

Із дитячого притулку в Косівському районі втекли двоє дівчаток віком 14 та 15 років. Про зникнення дітей повідомила вихователька центру психологічної реабілітації. Поліцейські розшукали втікачок, вони перебували вдома у батька однієї з дівчат. Неповнолітніх повернули до притулку.

Як у четвер, 27 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про зникнення дівчаток з притулку в одному із сіл Косівського району правоохоронці отримали пізно ввечері у середу, 26 квітня, близько 22:30.

«Повідомлення про зникнення двох неповнолітніх дівчат 2007 та 2008 років народження до правоохоронців надійшло о 23:30 від вихователя Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Дівчат розшукали за декілька годин», – йдеться у повідомленні.

Діти перебували у селі Старі Кути, вдома у батька однієї з дівчат. Неповнолітніх повернули до притулку. У поліції уточнюють, що жодних протиправних дій відносно дітей вчинено не було Правоохоронці провели з дівчатами профілактичну бесіду та попередили про небезпечні наслідки таких вчинків.