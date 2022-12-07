Володимир Сенишин загинув у бою з росіянами на Донеччині

У вівторок, 6 грудня, на війні з російськими окупантами на Донбасі загинув депутат Кам’янка-Бузької міської ради з Львівщини Володимир Сенишин. Він був командиром взводу 24 окремої механізованої бригади.

«6 грудня в районі Опитного Бахмутського району внаслідок бойового зіткнення з ворогом загинув командир кулеметного взводу 3 ОМБ 24-ОМБр старший лейтенант Володимир Сенишин», – йдеться в повідомленні Кам’янка-Бузької міської ради, поширеному 7 грудня.

58-річний Володимир Сенишин був депутатом Кам'янка-Бузької міської ради 8-го скликання від партії «Європейська Солідарність», в минулому депутат Кам'янка-Бузької районної ради. Перебував на фронті з 2014 року.

«Завжди відважний, мужній, справедливий, справжній патріот своєї держави! Саме таким ми його запам'ятаємо», – зазначають в міській раді. Інформація щодо зустрічі похоронного кортежу та чину похорону буде відома згодом.