У Київській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався вступити до лав Збройних сил України, щоб у подальшому перейти на бік Росії.

Як повідомила в неділю, 19 червня, Державна прикордонна служба України, прикордонники зупинили чоловіка, який планував підписати контракт із ЗСУ, щоб згодом перейти на бік противника. Однак у його телефоні знайшли листування з громадянами Росії і окупованої території Донеччини, в якому він писав про «геноцид російськомовних», ненависть до України та про очікування російського наступу.

«Щоб уникнути додаткових перевірок, зрадник навіть нап’яв українську патріотичну футболку. Не допомогло. Тепер свої погляди донеччанин переповідатиме співробітникам СБУ», – сказано в повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, 7 червня СБУ повідомила про затримання екс-бойовика «ДНР», який також хотів вступити до ЗСУ. Чоловік у 2019 році прийняв «присягу» на вірність «ДНР», але в кінці 2021 року добровільно звернувся до одного з українських військкоматів, щоб потрапити до ЗСУ. Перед тим він мав навчатися в одному з підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира