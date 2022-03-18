На Київщини українська ППО збила російський СУ-34
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У Київській області сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ України збили російський літак СУ-34. Про це у п’ятницю, 18 березня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
«Закриваємо небо над Київщиною своїми силами! Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний Су-34»,– написав він у Telegram,
Ворожий літак збитий з використанням ПЗРК «Стінгер». Літак упав на території, що зараз тимчасово окуповані російськими військами. За інформацією Олександра Павлюка, екіпаж літака не капультувався.
Зазначимо, що Су-34 – це радянський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник, призначений для нанесення авіаційних ударів.
За даними Генштабу, за 22 дні війни ЗСУ знищили 93 ворожі літаки та 112 гелікоптерів.
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