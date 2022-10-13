На Львівщині запрацювала онлайн -послуга реєстрації прав на нерухоме майно через портал державних послуг «Дія». Наразі послуга працює в тестовому режимі.

Як повідомив заступник начальника Львівської ОВА Олександр Кулепін під час брифінгу у четвер, 13 жовтня, мешканці Львівської області у тестовому режимі можуть скористатися послугою електронної реєстрації права на нерухоме майно.

Ця послуга поступна на порталі «Ді», що дозволить подати заявку та відскановану копію документів до реєстратора онлайн. Реєстратор самостійно робить запит до БТІ, отримує відповідь і приймає рішення про проведення державної реєстрації.

«Жителям Львівщини це дає змогу захистити право власності на своє майно від шахраїв. Тепер ви через «Дію» скануєте документ, подаєте заявку, потрапляєте в реєстр і ваше право власності стає захищеним. Перші заявки почали надходити від жителів області буквально два дні тому. Зараз процедура працює в тестовому режимі, тому не виключено, що за ознаки технічних несправностей будуть вноситись певні зміни», – сказав Олександр Кулепін.

Зазначимо, що через «Дію» мешканці Львівщини можуть отримати низку державних послуг, зокрема, дублікати свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і витягів з цього реєстру онлайн, автоматична реєстрація бізнесу та інші.