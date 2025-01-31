На Львівщині 66-річний державний реєстратор сільської ради незаконно змінив інформацію про право власності та провів реєстрацію нежитлових приміщень. Йому загрожує позбавлення волі до трьох років. Про це у п’ятницю, 31 січня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, підозрюваний, зловживаючи службовими повноваженнями та з метою одержання грошей, втрутився у роботу автоматизованої системи Державного реєстру прав, вніс зміни та надалі провів державну реєстрацію прав власності на нежитлові приміщення, розташовані в одному з сіл Львівського району. Внаслідок таких дій частина об’єктів незаконно перейшла у власність товариства з обмеженою відповідальністю, що завдало шкоди законному власнику.

Слідчі повідомили державному реєстратору про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий самий строк. Досудове розслідування триває.