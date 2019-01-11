На Львівщині під час пожежі загинуло подружжя пенсіонерів

Трагедія сталася в с. Вербіж Миколаївського району

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 10:117330

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На Львівщині під час пожежі загинуло подружжя пенсіонерів
фото ГУ ДСНС у Львівській області
Під час пожежі загинуло подружжя пенсіонерів

Подія сталася 11 січня в с. Вербіж Миколаївського району на Львівщині. Під час пожежі у приватному житловому будинку загинуло подружжя – 89-річний власник та його 87-річна дружина.

«О 5:30 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. На момент пожежі у будинку спали власник, 1929 року народження, та його дружина, 1931 року народження. Внаслідок пожежі подружжя загинуло», – повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС Львівщини.

До ліквідації пожежі залучили 8 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки. Вогонь із покрівлі поширився перекриттям будинку та перекинувся на житлові кімнати.

Пожежу вдалося ліквідувати о 7:01. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 40 м2, два металопластикові вікна, перекриття та покриття на площі 40 м2. Від вогню вдалося врятувати 2 господарські будівлі, які розташовані поруч із будинком.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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