Унаслідок пожежі в приватному будинку на Жовківщині загинула 90-річна власниця

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 09:463700

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Подія сталася вночі 11 січня в с. Мокротин Жовківського району. Під час пожежі в приватному будинку загинула 90-річна власниця. Вогонь знищив будинок.

«О 00:10 в с. Мокротин Жовківського району під час пожежі в приватному будинку виявлений труп власниці будинку 1928 року народження», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Фото ГУ ДСНС Львівщини

Як повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС Львівщини, гасіння пожежі ускладнювалося значною площею займання, вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями будинку. Під час здійснення розвідки пожежі рятувальники виявили у будинку тіло власниці.

До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Пожежу ліквідували о 5:18. Вогонь знищив житловий будинок. Вогнеборці врятували від вогню будівлю, яка розташована поруч.

Причину пожежі встановлюють.

До слова, як повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС Львівщини, за ніч на Львівщині внаслідок пожеж загинуло троє людей.

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