Перевізник брав замовлення, але не доставляв його за місцем призначення

Поліція викрила схему викрадення товару під приводом товарних перевезень. Її організатори, мешканці Київщини, брали замовлення для перевезення вантажу, але не доставляли його за місцем призначення. Збитки замовників становлять 1,8 млн грн.

Як повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, у червні перевізник отримав замовлення на перевезення до Умані Черкаської області мороженої риби. Але по дорозі на вантажівці змінили номерні знаки та, користуючись підробними техпаспортом та водійськими правами, перевезли вантаж до Києва. Власник товару зазнав збитків на майже 551 тисячу гривень.

Другий епізод зафіксований у серпні.

«Фігуранти погодились на перевезення олії вартістю 1,2 млн грн з Черкаської області до Ужгорода. Цього разу було змінено не тільки номерні знаки автівки, а й її зовнішній вигляд. Фігуранти перефарбували передній бампер, замінили фари та ковпаки на колесах. До перевезення залучили сторонню людину, яка за їх вказівкою доставила товар не до Ужгорода, а до Києва», – повідомили у поліції.

Водія та його спільника затримали 2 вересня під час розвантаження товару у передмісті Києва. Двом фігурантам повідомлено підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 496 тис. грн та 198 тис. грн. У Львівській обласній прокуратурі, яка контролює досудове розслідування, ZAXID.NET уточнили, що затримані мешканці Київщини віком 45 і 55 років. Наразі вони ще не сплатили застави і перебувають у СІЗО.