Мешканець Донеччини хотів перетнути кордон у гірській частині Львівщини

Львівські прикордонники за останню добу зупинили десять спроб незаконного перетину кордону. Дев’ять ухилянтів надали у пунтках пропуску документи з ознаками підробок.

Як повідомили 11 січня у ДПСУ, усі затримані – чоловіки призовного віку. Один з них спробував перейти кордон поза межами пунктів пропуску. 34-річного жителя Донецької області затримали військовослужбовці відділу «Сянки». Дев’ять інших надали підробні документи у Грушеві, Краковці, Раві-Руській, Смільниці та в потязі закордонного прямування.

«Семеро чоловіків з Одеси, Харкова, Хмельниччини та Тернопільщини надали на перевірку тимчасові посвідчення військовозобовʼязаного та довідки військово-лікарської комісії. Під час перевірки військово-облікових документів прикордонники виявили ряд ознак, що свідчать про їхню підробку. Мешканець міста Кам’янець-Подільський надав сумнівну медичну довідку. Під час вивчення документів прикордонний наряд також виявив нетипові відмітки у військовому квитку», – розповіли у Держприкордонслужбі України.

Мешканець Дніпра мав підроблені відмітки про постійне проживання та взяття на постійний консульський облік в Литовській Республіці.

Про підроблені документи прикордонники повідомили у Нацполіцію. Чоловіки відповідатимуть за ст. 358 Кримінального кодексу України.